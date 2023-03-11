Російські війська збільшили кількість ракет "Калібр" у Чорному морі [ Редагувати ]
Російські війська тримають на бойовому чергуванні в Чорному морі один ракетоносій. Загальний залп підготовлених до пуску "Калібрів" налічує 7 ракет.
Про це повідомляє ВМС ЗСУ.
"В Чорному морі на бойовому чергуванні знаходиться 5 ворожих кораблів, серед яких 1 носій крилатих ракет "Калібр" загальний залп до 7 ракет", - йдеться в повідомленні.
Тим часом в Азовському морі перебуває один ворожий корабель;
Разом з тим в Середземному морі росіяни зменшили чисельність угруповання до семи ворожих кораблів, з них 3 носії крилатих ракет "Калібр", загальний залп до 20 ракет.
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