У Києві та області штормове попередження: можливі перебої зі світлом [ Редагувати ]
Вночі 12 березня у Києві очікується сильний вітер. Також штормове попередження оголосили та в Київській області.
Про це повідомляє КМДА та Київську ОВА.
Вночі 12 березня у Києві очікуються пориви вітру 15-20 м/с.
Тим часом у Київській області також очікують погіршення погоди. Швидкість вітру вночі посилиться до 15-20 м/с. У зв'язку з чим синоптики оголосили І рівень небезпечності (жовтий).
Місцевих жителів попереджають в ОВА, що такі погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетики, комунального господарства та порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць.
Що робити під час сильного вітру:
- усі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;
- на вулиці триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;
- у разі сильного вітру сховатися у найближчому приміщенні або природному укритті;
- уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.
Як додають в КМДА, якщо впало дерево чи зламалися гілки, необхідно телефонувати до аварійно-диспетчерської служби КО "Київзеленбуд": (044) 272-40-18.
по темі
В Україні особи з інвалідністю можуть бути призвані на службу
Очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін заявив про те, що кількість поранених внаслідок ворожого обстрілу Херсона 11 березня зросла
Виконувач обов’язків міністра оборони Данії Троельс Лунд Поульсен зробив заяву
Спецпризначенці Центру спецоперацій "А" СБУ показали знищення російського танка дроном-камікадзе
У суботу, 11 березня, окупанти обстріляли Херсон, загинули щонайменше троє людей