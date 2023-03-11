Вночі 12 березня у Києві очікується сильний вітер. Також штормове попередження оголосили та в Київській області.

Про це повідомляє КМДА та Київську ОВА.

Вночі 12 березня у Києві очікуються пориви вітру 15-20 м/с.

Тим часом у Київській області також очікують погіршення погоди. Швидкість вітру вночі посилиться до 15-20 м/с. У зв'язку з чим синоптики оголосили І рівень небезпечності (жовтий).

Місцевих жителів попереджають в ОВА, що такі погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетики, комунального господарства та порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць.

Що робити під час сильного вітру:

усі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;

на вулиці триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;

у разі сильного вітру сховатися у найближчому приміщенні або природному укритті;

уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.

Як додають в КМДА, якщо впало дерево чи зламалися гілки, необхідно телефонувати до аварійно-диспетчерської служби КО "Київзеленбуд": (044) 272-40-18.