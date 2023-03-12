У Херсоні повідомляють про вибухи [ Редагувати ]
Джерело: Слово і Діло
У Херсоні сьогодні, 12 березня, пролунали вибухи. В області не оголошували повітряну тривогу.
Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.
"У Херсоні лунають вибухи", - йдеться у повідомленні.
Місцева влада та військові поки не коментували ситуацію у місті.
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