У Румунії стався сильний землетрус [ Редагувати ]
У неділю ввечері, 12 березня, у Румунії стався землетрус, магнітуда якого склала 4,2 бали за шкалою Ріхтера. Про це повідомляє Європейсько-середземноморський сейсмологічний центр.
Епіцентр підземних поштовхів розташовувався за 58 км від міста Брашов і за 15 км від міста Нехою. Осередок залягав на глибині 139 кілометрів.
Приблизно за годину в Румунії знову відчули землетрус, проте не настільки сильний. Його магнітуда становила 2,4 бала.
Епіцентр підземних поштовхів розташовувався за 62 км від міста Дробета-Турну-Северин і за 9 км від міста Тисмана. Осередок залягав на глибині 15 кілометрів.
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