Росіяни обстріляли окуповані Олешки Херсонської області [ Редагувати ]
Окупаційні війська в ніч на 15 березня обстріляли Олешки Херсонської області. Місто знаходиться під контролем Росії.
Про це повідомляє мер Олешок Євген Рищук в Telegram.
За попередньою інформацією, окупанти обстрілювали місто вночі та близько 4:00. На опублікованих кадрах помітно, що внаслідок обстрілів пошкоджені багатоквартирні будинки.
Наразі інформації про постраждалих чи загиблих немає.
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