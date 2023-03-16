Зеленський провів важливу розмову з Сунаком: подробиці [ Редагувати ]
У четвер, 16 березня, президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Великої Британії.
Про це пише в Telegram-каналі Володимир Зеленський.
За словами президента, під час розмови з Сунаком вони обговорили ситуацію на фронті та оборону Бахмута.
"Обмінялися думками щодо останніх міжнародних заходів. Як завжди, маємо конкретні результати в посиленні оборонної та економічної підтримки України", - розповів Зеленський.
Він також виразив вдячність Великій Британії за постійну підтримку України.
по темі
У четвер, 16 березня президент України Володимир Зеленський зробив заяву у зв'язку з річницею авіаудару рф по драмтеатру у Маріуполі
У вівторок, 14 березня, президент України Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача
Президент України Володимир Зеленський відреагував на ракетний удар окупантів по Краматорську
Президент США Джо Байден і прем'єр Британії Ріші Сунак провели зустріч у Сан-Дієго, США, під час якої обговорили подальшу підтримку України
Понад 170 тисяч квадратних кілометрів в Україні залишаються небезпечними через ворожі міни і снаряди, що не розірвалися