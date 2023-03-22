За даними опитування фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва, понад 60% українців так чи інакше долучались до волонтерської допомоги з початку повномасштабного вторгнення росії. Однак дедалі частіше волонтери та благодійні фонди зіштовхуються із проблемами у взаємодії з податковою, митницею, представниками влади, рейдерами тощо.

Вже понад півроку Всеукраїнський благодійний фонд "Миру і Добра", який працює з 2010 року, не може отримати доступ до складських приміщень із гуманітарною допомогою для ДСНС, медзакладів та населення на загальну суму понад $2 млн. Адвокат фонду Олег Шпарута стверджує, що причина – у бажанні окремих посадових осіб заволодіти гуманітарними товарами задля власних інтересів.

- Якою роботою займався фонд з початку повномасштабного вторгнення росії?

- У перші 100 днів війни ми щодня годували близько 50 тис. людей, роздали понад 7 тис. тон продуктів, медикаментів та 100 тис. продуктових наборів безпосередньо у зоні бойових дій. На потреби ЗСУ фонд зумів передати 30 автівок та 5 евакуаційних автобусів, станцію очистки питної води, багато спеціального обладнання і обмундирування для бійців ДСНС і саперів. Ми змогли евакуювати понад 10 тис. осіб. Це все важка щоденна робота.

- Коли фонд почав використовувати склади, доступ до яких наразі втрачено?

- Склад необхідний фонду для зберігання гуманітарної допомоги, яка надається фізичним особам та військовим. У червні 2022 року ми уклали договір суборенди складських приміщень із ТОВ "Світ Плюс" (приміщення на вулиці Молодогвардійській у Києві), яке на основі тендерних умов орендувало приміщення у Київської міської держадміністрації. Тобто у суборенді фонду була лише частина від загальної площі, орендованої "Світ Плюсом".

- Як почалися проблеми з суборендодавцем?

- Фонд пропрацював у цьому приміщенні приблизно із півтора місяці. Після цього у "Світ Плюс" закінчувався договір із КМДА, тож його потрібно було продовжувати. Колишній директор компанії Ірина Ярославенко запропонувала профінансувати тендерні умови як інвестиційний проєкт та зайти в корпоративні права засновником одному з волонтерських фондів. Після перерахування коштів як фінансової допомоги підприємству "Світ Плюс" зміг підписати договір оренди з КМДА і продовжити діяльність на орендованій площі. А вже за кілька днів колишній власник "Світ Плюс" Дмитро Матіаш, подав скаргу до Міністерства юстиції, через те, що компанія нібито була розподілена з порушеннями. Хоча всі документи були оформлені згідно з чинним законодавством України.

У серпні ТОВ "Світ плюс" та ТОВ "Дорога до життя" (директор Василь Мойсеєнко), уклали сумнівний договір суборенди на весь цілісний майновий комплекс, зокрема й складські приміщення, які використовує Фонд "Миру і Добра", змінили охоронну компанію на "Пітбуль сек'юриті". А вже восьмого вересня 2022 року "Світ Плюс" змінив керівника. Дев’ятого вересня 2022 року, виконуючи наказ директора підприємства "Дорога до життя" Василя Мойсеєнка, охорона заборонила доступ нашим працівникам до приміщень та навіть замінила замки на дверях. Василь Мойсеєнко неодноразово намагався схилити волонтерів фонду до торгівлі гуманітарною допомогою, а коли працівники втратили доступ до складу до нас почала доходила інформація, що охоронна компанія продає медичне обладнання та їжу.

- Що зберігалося на складі, коли фонду заборонили доступ до нього?

- Велика частина – це продукти харчування та гігієни, десь для потреб 20 тис. українців. Ми готувались до зимового періоду, тому на складі були теплі речі, свічки, опалювальні засоби. Якась частина речей для ДСНС та саперів, обладнання для близько 30 лікарень, які продовжують чекати його місяцями, а воно потрібне "на вчора", речі для реабілітаційного центру тощо. Станом на вересень там було майна на суму приблизно $2 мільйони.

- Чи звертався фонд по допомогу до правоохоронних органів?

- Представники фонду не раз викликали поліцію, і на представників фонду також викликали поліцію ті, хто не пускав їх на склад. Але правоохоронці відбирали пояснення та нічого не робили. Ми звернулися до суду, це було 13 вересня 2022 року. Суд відкрив провадження по справі. Але розумієте, поки відсутня правова визначеність, це дає широкі можливості для зловживання.

- Тобто наразі невідомо, що із майном на складі?

- Наприкінці лютого вже цього року представники фонду змогли потрапити на склад разом зі слідчими, які мали виявити та зафіксувати обставини справи. Слідчі провели огляд місцевості, складського приміщення, речей та документів.

Було встановлено, що частина майна, яке зберігалось на складах, відсутня, а частина майна, яка мала обмежений термін зберігання зіпсована, вкрадено чимало медичного обладнання. Також встановлено, що на складах з’явилось майно, яке не має відношення до Фонду "Мира і Добра", частину майна просто знищено. Крім того, на деяких упаковках змінені позначки та етикетки, аби ввести орган досудового розслідування в оману щодо походження такого майна. Слідчі наявне майно та його стан детально оглянули та описали.

- Слідство ще триває?

- Враховуючи таємницю досудового розслідування, ми не володіємо повною інформацією. Проте нас хвилює те, що процес затягується.

Через бажання наживи окремими людьми страждають інтереси цілої держави, багато людей чекало на цю гуманітарну допомогу. Напевно, найважче у цьому те, що час іде, а ми просто нічого не можемо вдіяти, мусимо пасивно спостерігати, як їжа просто псується на складах.

Ми неодноразово просили Нацполіцію та ДБР допомогти потрапити на склад, щоб хоча б роздати речі, проте марно. Дуже сподіваємося, що всіх причетних осіб буде встановлено та притягнуто до відповідальності.

Всеукраїнський благодійний фонд "Миру і Добра" був створений у 2010 році з метою надання допомоги людям, що опинилися у складних життєвих ситуаціях. Основними напрямками діяльності фонду є надання допомоги хворим дітям, підтримка дітей з малозабезпечених родин та людей похилого віку, а також розвиток соціальних проектів. За час діяльності фонду допомогу отримали понад 7,5 млн людей.