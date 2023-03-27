Окупанти вдарили по Авдіївці та влучили в готель (фото) [ Редагувати ]
Окупанти обстріляли Авдіївку Донецької області. Пошкоджено готель та будівлю місцевого суду. Про це повідомляється у Telegram голови Донецької ОВА Павла Кириленка.
На Донецькому напрямку напередодні вранці росіяни завдали ракетного удару по Авдіївці - пошкоджені готель та будівля суду.
Упродовж дня 6 разів були обстріляні околиці Курахового, гучно було в Очеретинській громаді - без жертв.
- На Горлівському напрямку зафіксовано обстріли Часовоярської громади та сіл Соледарської громади.
- На Лисичанському напрямку у Званівській громаді зруйновано 3 та пошкоджено 6 будинків у Званівці, ще 4 будинки пошкоджено у Переїзному. Також декілька приватних будинків пошкоджено у Сіверську.
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