У розвідці показали, як снайпери знищують росіян під Бахмутом (відео) [ Редагувати ]
Фото: війна
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
Українські військові продовжують знищувати російських окупантів під Бахмутом. Снайпери очікують, виявляють та ліквідовують ворогів.
Про це пише Головне управління розвідки Міноборони.
На відео видно, як снайпери ГУР виявляють росіян, наводять приціл та майстерно знищують ворогів один за одним.
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