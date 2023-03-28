Росіяни знову скинули авіабомбу на Сумську область [ Редагувати ]
Російські війська цієї ночі вдарили авіаційною бомбою по Білопіллю Сумської області. Внаслідок атаки одна людина постраждала, є руйнування.
Про це повідомляється в Telegram-каналі керівника ОП Андрія Єрмака.
"Ворог продовжує обстрілювати Білопілля в Сумській області. Росіяни здійснили авіаудар керованою авіаційною бомбою", - написав Єрмак.
За його словами, внаслідок обстрілу загорілася господарча споруда.
Також пошкоджено два приватні будинки, вуличний газопровід низького тиску, двохповерховий багатоквартирний житловий будинок.
"Постраждала одна людина", - повідомив Єрмак.
Він також зазначив, що війська РФ намагаються випробовувати нову тактику обстрілів України на цивільних.
"Типовий тероризм держави-терориста", - додав керівник ОП.
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