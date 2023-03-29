Канада через МВФ виділить Україні кредит на $1,78 млрд [ Редагувати ]
Уряд Канади збирається виділити Україні кредит у розмірі 2,4 млрд канадських доларів ($1,78 млрд). Гроші будуть надані через Міжнародний валютний фонд (МВФ), випливає з проекту федерального бюджету на наступний фінансовий рік (починається з 1 квітня). Про це повідомляє CBC News.
Кошти підуть на надання основних послуг для громадян України, йдеться у документі. Також Канада планує передати Україні безоплатну фінансову допомогу на суму 115 млн канадських доларів ($84,5 млн) для ремонту енергетичної інфраструктури Києва.
Крім цього, Канада направить 200 млн канадських доларів ($147 млн) на військову допомогу, у тому числі передачу восьми бойових танків Leopard 2.
Минулого тижня глава Міноборони Канади Аніта Ананд повідомила, що Канада передала Україні машини для обслуговування танків Leopard 2.
Крім цього, влада Канади анонсувала постачання майже 8 тисяч боєприпасів калібру 155 мм, 12 зенітних ракет для системи ППО, а також понад 1,8 тис. навчальних боєприпасів для 105-мм танків Leopard.
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