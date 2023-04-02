У Мексиці двоє людей живцем згоріли в кошику повітряної кулі (відео) [ Редагувати ]
Щонайменше дві людини загинули внаслідок займання повітряної кулі під час польоту над Мексикою. Про це повідомила газета Universal.
Жертвами трагедії у штаті Мехіко стали сімейна пара - 39-річна жінка та 50-річний чоловік. Вони згоріли живцем. Їхня 13-річна донька вистрибнула з кошика. Вона отримала опіки першого та другого ступеня та перелом стегна.
Інцидент стався над районом, де розташовані піраміди стародавнього міста Теотіуакан. Щовихідні у небо над ними одночасно здіймаються кілька десятків повітряних куль з туристами, якими керують пілоти приватних компаній.
Однією з причин трагедії називають витік палива.
"¡Dios mío!" Captan el momento en el que se incendió #globoaerostático y caen los pasajeros en Teotihuacán.— Brenda MTz C (@BrenMtzCarrera) April 1, 2023
De acuerdo a reportes de Protección Civil hay un muertos y dos heridos.
Video: Especial pic.twitter.com/mXZCnffYxX
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Жертвами трагедії у штаті Мехіко стали сімейна пара - 39-річна жінка та 50-річний чоловік. Вони згоріли живцем. Їхня 13-річна донька вистрибнула з кошика. Вона отримала опіки першого та другого ступеня та перелом стегна
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