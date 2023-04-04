Ігнат розповів про тактику застосування росією плануючих бомб [ Редагувати ]
Джерело: Суспільне
Нещодавно росія почала використовувати плануючі бомби, закидуючи їх по декілька десятків в день по всій території розмежування з літаків Су-35 і Су-34. І ця тактика ворога є новою загрозою для українських сил ППО.
Про це повідомляє полковник, речник Командування Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат під час телемарафону.
"Ніякого затишшя немає. Авіація ворога, на жаль, працює і вчора не раз говорили в новинах, що почали застосовувати бомби плануючі, які можуть летіти десятки кілометрів, до 70 км приблизна відстань. Противник застосовує 10-15 до 20 бомб за день по всій лінії розмежування з літаків Су-35, Су-34, що не входять в зону ураження нашої ППО, і це є для нас нова така загроза, на яку треба оперативно реагувати", - розповів він.
Але, за словами Ігната, реагувати наразі Україна не має чим.
"Тому що щоб ті літаки відігнати якомога далі від наших кордонів нам потрібні далекобійні системи і засоби ППО такі як Patriot і безумовно хочеться нам винищувачів, які можуть застосовувати ракети класу повітря-повітря на великих відстанях", - додав він.
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