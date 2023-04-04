Зеленський провів військову нараду: заслухав Залужного, Сирського та Буданова [ Редагувати ]
Президент України Володимир Зеленський провів військову нараду, де заслухав головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, командувача Сухопутних військ Олександра Сирського, главу ГУР Кирила Буданова та Міноборони. Про це глава держави повідомив у вечірньому відеозверненні 4 квітня.
Постійно на звʼязку із нашими командувачами, які протистоять державі-злу на полі бою. Сьогодні відбувся спеціальний формат нашої військової наради. Генерал Сирський - щодо Бахмута, Головком, керівник ГУР - щодо загальної воєнної ситуації. Міністерство оборони - щодо постачання боєприпасів та всього іншого за потребами наших захисників. Рішення вже виконуються.
Коментуючи вступ Фінляндії в НАТО, глава держави запевнив, що настане день, коли й для України безпека буде гарантована Альянсом.
Російська агресія однозначно доводить: лише колективні гарантії, лише превентивні гарантії можуть бути надійними. Саме про це ми завжди й говорили. Говорили й про швидкість - швидкість безпекових рішень має значення. Зараз бачимо, якою може бути швидкість процедур.
До речі, саміт НАТО цього року у Вільнюсі заслуговує бути достатньо амбітним. Що амбітніший той, хто береже свободу, то менше можливостей для агресії в того, хто хоче зла. Буде день, коли й для нашої країни безпека буде гарантована.
Також президент Зеленський повідомив, що США надають пакет оборонної підтримки на $2,6 млрд. Боєприпаси для HIMARS, для ППО, для артилерії.
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