ЗСУ знищили більше десяти окупантів та військову техніку росіян [ Редагувати ]
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У четвер, 6 квітня, завдяки успішній роботі ракетно-артилерійських підрозділів ЗСУ окупанти зазнали серйозний втрат.
Про це повідомляє Оперативне командування "Південь".
У повідомленні йдеться, що внаслідок влучної бойової роботи наших ракетно-артилерійських підрозділів вороже військо послаблене на 13 солдат, 1 РСЗВ "Град", 1 самохідну гаубицю "Мста-С", 3 безпілотних розвідники типу "Мавік-3", 2 автівки.
Також було знищено спостережний пункт на одному з островів. Оперативна обстановка в зоні відповідальності Сил оборони півдня залишається напруженою, але контрольованою.
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