У росії "анонсували" хімічну атаку по Сумській області [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
У російському Міноборони заявили про нібито підготовку хімічної атаки по Сумській області. У провокаціях ворог традиційно звинувачує ЗСУ.
Про це повідомляє в Telegram Міноборони рф.
росіяни цинічно нафантазували, що так звана "атака" нібито готується "під керівництвом Офісу президента України". І нібито направлена на "дискредитацію російської федерації на міжнародній арені".
Міноборони рф вигадало, що українська армія нібито планує інсценувати "провокацію-обстріл із застосуванням отруйних речовин", щоб потім звинуватити у злочині росію на трибуні Радбезу ООН й "задокументувати" застосування російськими збройними силами "хімічної зброї".
"Для її реалізації протягом останніх двох тижнів у населеному пункті Охтирка Сумської області нібито підготовлено ділянку "передового рубежу оборони ЗСУ на лінії бойового зіткнення з російськими військами", - йдеться в заяві.
Зазначимо, що традиційно такі повідомлення країна-агресор поширює напередодні того, коли сама планує влаштувати ті чи інші провокації.
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