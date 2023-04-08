У російському Міноборони заявили про нібито підготовку хімічної атаки по Сумській області. У провокаціях ворог традиційно звинувачує ЗСУ.

Про це повідомляє в Telegram Міноборони рф.

росіяни цинічно нафантазували, що так звана "атака" нібито готується "під керівництвом Офісу президента України". І нібито направлена на "дискредитацію російської федерації на міжнародній арені".

Міноборони рф вигадало, що українська армія нібито планує інсценувати "провокацію-обстріл із застосуванням отруйних речовин", щоб потім звинуватити у злочині росію на трибуні Радбезу ООН й "задокументувати" застосування російськими збройними силами "хімічної зброї".

"Для її реалізації протягом останніх двох тижнів у населеному пункті Охтирка Сумської області нібито підготовлено ділянку "передового рубежу оборони ЗСУ на лінії бойового зіткнення з російськими військами", - йдеться в заяві.

Зазначимо, що традиційно такі повідомлення країна-агресор поширює напередодні того, коли сама планує влаштувати ті чи інші провокації.