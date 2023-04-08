Мін'юст США займеться розслідуванням "витоку документів про плани ЗСУ" [ Редагувати ]
Джерело: Reuters
Міністерство юстиції США розпочинає розслідування нібито витоку секретних документів, у яких може міститися "інформація про підготовку ЗСУ до контрнаступу".
Про це сказано у заяві американського відомства.
У Мін'юсті відмовилися уточнювати будь-які подробиці про розслідування. Там лише зазначили, що перебувають у контакті з Пентагоном щодо цього питання.
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