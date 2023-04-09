За даними на ранок неділі, 9 квітня, українські військові ліквідували за добу 470 російських солдатів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 178150 військових. Про це дані дані Генштабу ЗСУ.

Крім того, ЗСУ знищили 4 ББМ та 14 БПЛА.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 09.04.23 орієнтовно склали:

особового складу - близько 178 150 (+470) осіб ліквідовано,

танків ‒ 3636 (+0) од,

бойових броньованих машин - 7024 (+4) од,

артилерійських систем - 2740 (+13) од,

РСЗВ - 533 (+0) од,

засоби ППО - 282 (+0) од,

літаків - 307 (+0) од,

гелікоптерів - 292 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2312 (+14),

крилаті ракети - 911 (+0),

кораблі /катери - 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 5602 (+3) од,

спеціальна техніка - 309 (+5).

Як повідомлялось, українські захисники продовжують знищувати російських окупантів. Попри великі втрати у живій силі та техніці, ворог не припиняє наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках.