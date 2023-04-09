ЗСУ знищили 470 окупантів та 14 дронів за добу [ Редагувати ]
За даними на ранок неділі, 9 квітня, українські військові ліквідували за добу 470 російських солдатів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 178150 військових. Про це дані дані Генштабу ЗСУ.
Крім того, ЗСУ знищили 4 ББМ та 14 БПЛА.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 09.04.23 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 178 150 (+470) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 3636 (+0) од,
- бойових броньованих машин - 7024 (+4) од,
- артилерійських систем - 2740 (+13) од,
- РСЗВ - 533 (+0) од,
- засоби ППО - 282 (+0) од,
- літаків - 307 (+0) од,
- гелікоптерів - 292 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2312 (+14),
- крилаті ракети - 911 (+0),
- кораблі /катери - 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 5602 (+3) од,
- спеціальна техніка - 309 (+5).
Як повідомлялось, українські захисники продовжують знищувати російських окупантів. Попри великі втрати у живій силі та техніці, ворог не припиняє наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках.
по темі
У середу, 5 квітня, Генеральний штаб ЗСУ публікує оперативну інформацію щодо ситуації в країні, станом на ранок
У неділю, 2 квітня, українські захисники відбили понад 50 ворожих атак на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках
У суботу, 1 квітня, Генеральний штаб ЗСУ публікує оперативну інформацію щодо ситуації в країні, станом на ранок
Українські військові можуть отримати відпустку під час воєнного стану
Сили ЗСУ знищили російський бомбардувальник Су-24М