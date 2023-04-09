Окупанти вдарили по Харківщині ракетою Х-59 [ Редагувати ]
Окупанти минулої доби обстріляли прикордонні та прифронтові населені пункти Харківського, Куп'янського та Чугуївського районів. Про це повідомляється у Telegram глави Харківської ОВА Олега Синєгубова.
Зокрема, в Харківському районі було завдано ракетного удару з використанням Х-59.
Вчора зранку ворог завдав ракетного удару (попередньо ракета Х-59) по території поруч з Лозовеньківським водосховищем у Харківському районі.
За словами очільника регіону, частково пошкоджено будівлі ресторанного комплексу та будинок у смт. Мала Данилівка.
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