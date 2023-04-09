Українські військові знищили рідкісний російський "Реп’яшок" (відео) [ Редагувати ]
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Українські захисники за допомогою артилерії знищили рідкісну російську радіолокаційну станцію "Реп’яшок".
Про це повідомляє ОК "Північ".
"Розвідники 30 окремої механізованої бригади ім. князя Костянтина Острозького виявили ворожий РЛС "Реп’яшок" і надали координати сусідам з 45 окремої артилерійської бригади. Точний постріл М777 - і ціль знищено", - зазначають військові.
Додамо, що РЛС "Реп’яшок" - це сучасна російська радіолокаційна станція з виявлення дронів. На озброєнні в РФ - з 2022 року. За даними на січень-2023, окупанти виробили лише 11 таких станцій.
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