Речник об'єднаного пресцентру Сил оборони таврійського напрямку, полковник ЗСУ Олексій Дмитрашківський в ефірі телемарафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" розповів, що окупанти кожного дня втрачають близько двох рот особового складу.

"В районі Мар'їнки та Авдіївки продовжуються позиційні бої. Але всі позиції наші, які ворог займає, відвойовуються та повертаються назад. Ворог несе колосально великі втрати", - каже він.

Окупанти несуть великі втрати кожного дня, додав він.

"Кожного дня ворог втрачає близько двох рот особового складу, але не полишає надії. Полонені кажуть, що в бій їх відправляють командири без всякої підготовки. Просто підіймають особовий склад і відправляють штурмувати позиції. В даний час використовує БТР та танки, в нічний час атакують піхотними групами", - каже Дмитрашківський.