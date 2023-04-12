Російському міністерству внутрішніх справ планують надати право здійснення перевірок українців, які відмовилися від паспорта України, проте продовжують отримувати за ними пенсії та соцвиплати.

Про це йдеться у відповідному проєкті указу президента, опублікованому на сайті проєктів нормативно-правових актів рф.

Так, пропонують внести зміни у закон, який спрощує для громадян росії вихід з українського громадянства.

Згідно з російським законодавством, відмова від українського паспорта не вимагає додаткових підтверджень з боку представників української влади.

Для цього достатньо заповнити спеціальний формуляр та відмовитися від прав та обов'язків українських громадян. Зміни у законодавстві дозволять поліції перевіряти осіб, які заповнили таку форму. Про порушників повідомлятимуть в ФСБ.

Як пишуть російські ЗМІ, указ поширюється і на окуповані території України.

За словами експертів, навіть після заяви про вихід із громадянства України люди можуть продовжувати отримувати пенсії та виплати, оскільки українська влада такої процедури односторонньої відмови від громадянства не визнає.