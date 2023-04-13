Ситуація у Авдіївці загострена, окупанти гатять місто усім, що в них є. Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" заявив голова Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш.

"Дійсно дуже гаряче в Авдіївці. В сусідніх селах теж. Це десятки обстрілів у місто. Зрозуміло, що гатять зі всього, що у них є в наявності. Навіть у таку погоду, коли у нас дощі, вони умудряються кидати запалювальні елементи градів. Авіарактені удари. Зараз їх стало трохи менше, ніж тиждень тому, але вони стале підступніше, більш точними. Б'ють багатоповерхові адмінбудівлі, будинки багатоповерхові... На рахунок загиблих і поранених, дякувати Богу, за минулу добу у нас таких немає. Дуже сильно вони "взялись" за Очеретинську громаду, за селище Очеретино. Дуже багато обстрілів", - зазначив Барабаш.

Він також розповів про евакуацію з міста.

"Наразі залишається у Авдіївці 1812 людей, це офіційна статистика. Люди отримали гуманітарну допомогу, вони пишуть заяву і ми так знаємо їхню кількість. Є ще людей 100-120, які спеціально не приходять отримувати гуманітарну допомогу з початку повномаштабної. Нажаль, є ще дві неповнолітні дитини, яких батьки ховають", - заявив мер Авдіївки.

Барабаш додав: "На рахунок гуманітарної ситуації, є продукти харчування, ліки, предмети гігієни - все у достатній кількості... Працює ще один магазин у місті, містяни мають змогу купити деякі продукти. Але загалом - складно. Тиші взагалі не буває".