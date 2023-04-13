"80% міста у зруйнованому стані" - Олександр Стрюк про життя у Сєвєродонецьку [ Редагувати ]
Сєвєродонецьк переважно зруйнований. Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" заявив начальник Сєвєродонецької міської ВЦА Олександр Стрюк.
"Переважно все місто зруйноване. Залишилось декілька кварталів і багатоповерхівок, які залишились більш-менш цілими. Наразі їх використовує окупаційна влада для створення картинки "відновлення міста". Але 80% міста знаходиться у зруйнованому стані, трохи більше 60% не підлягає відновленню взагалі, будинки згоріли та обвалились", - зазначив Стрюк.
Він додав: "Ситуація у місті більш-менш стабільна. Перші часи, коли місто було окуповане, тоді відбувалась тотальна перевірка всього населення. Наразі вони проводять виборочні перевірки телефоні місцевих жителів, яких вважають "ненадійними". Люди знаходяться у досить складній ситуації. Висловлювати свою думку вони права не мають. Тільки "восхваление великой россии". Наративи нав'язують людям і вимагають їх підтримувати".
Стрюк також прокоментував епізоди з пограбуванням помешкання місцевих.
"Це відбувається під приводом окупаціної влади, звісно не без допомоги колаборантів. Вскривають квартири під приводом того, що мінятимусь радіатори опалення і виноситься майже все, що там залишилось. Нажаль таке відбувається", - додав він.
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