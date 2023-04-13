Основна задача Кримської платформи - прикувати увагу світу та розпочати діалог. Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" заявила заступниця Голови Центру оборонних стратегій Аліна Фролова.

"Вчора у нас був перший експертний день. З'їхались близько 70 ескпертів з усієї Європи, США, України, Румунії звичайно В експертній спільноті взагалі не обговорюється право України на звільнення Криму, необхідність деокупацї Чорного моря і вибудови нової конфігурації безпеки. Це вже зрушення. Багато з цих експертів є радниками своїх урядів. Декілька урядів вже формують свою позицію стосовно Чорного моря. Сьогодні у нас буде політичний день, дуже важливі заяви політиків. Ми хочемо, щоб НАТО, ЄС, США, Канада, Великобританія сформували своє бачення своєї присутності у Чорному морі. Ми потребуємо коаліції, нормалізації, стабілізації ситуації в регіоні", - зазначила вона.

Фролова також розповіла про ключові задачі Кримської платформи.

"Ця конференція є другою важливою подією в межах Кримської платформи після саміту. Як завдання ми собі ставили політичну мету - прикувати увагу світу до Чорноморського регіону. Адже така поведінка Росії в Чорному морі стала можливою, тому що регіон знаходився поза увагою ключових гравців. В нас нажаль немає механізмів, які б надавали можливість підтримувати Україну та безпеку Чорноморських країн. Тому конференція призначена для того, щоб ми почали цю розмову. Наше завдання розблокувати порти і створити план, як ми будемо себе поводити після фактичної деокупації Криму", - резюмувала Фролова.

Вона додала: "Тут немає жодної присутності росіян. Поки ми спілкуємось із політиками та експертами, які підтримують Україну. Але це не означає, що ми не маємо доносити інформацію. Нам треба давати аргументи, підтверджуючі документи".