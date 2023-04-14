"Постачання F-16 - найкращі гарантії безпеки у короткостроковій перспектив" - Кулеба [ Редагувати ]
Голова МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що постачання Україні винищувачів F-16 та прискорення передачі іншого озброєння є найкращими гарантіями безпеки для нашої країни у короткостроковій перспективі. Про це він сказав в інтерв'ю журналісту Вадиму Карп'яку.
За словами чиновника, він очікує, що саміт НАТО у Вільнюсі 11-12 липня зробить крок до членства України в Альянсі та розв'язувати питання гарантій безпеки для нашої країни.
Він зазначив, що у питанні гарантій йдеться про комплексне розв'язання проблеми. У цьому контексті варто орієнтуватися на Київський безпековий договір, додав очільник МЗС.
У короткостроковій перспективі, звичайно, найкращою гарантією нашої безпеки є прискорення поставок зброї та снарядів, сильне прискорення та прийняття позитивного рішення про надання Україні літаків F-16.
Міністр уточнив, що над цим триває щоденна робота.
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