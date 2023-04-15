Росіяни вдарили по підприємству в Сумській області [ Редагувати ]
Російські військові обстріляли підприємства у Білопіллі в Сумській області, внаслідок чого одна людина отримала поранення. Про це повідомляє Сумська ОВА.
Вночі та вранці окупанти обстріляли 5 тергромад - Білопільську, Великописарівську, Юнаківську, Зноб-Новгородську та Новослобідську.
Так, загарбники обстріляли Білопілля з РСЗВ "Град" (24 прильоти), пошкодили приміщення одного із підприємств та поранили чоловіка. Його госпіталізували до медичного закладу. Також територію Білопільської громади обстрілювали з мінометів - зафіксовано 9 прильотів та 2 прильоти з САУ.
Росіяни випустили 15 мін по території Великописарівська громада.
Загарбники також атакували Зноб-Новгородську громаду зі ствольної артилерії - 3 прильоти.
По Юнаківській громаді противник бив з мінометів - 10 прильотів та важкої артилерії - 5 прильотів.
Крім того, окупанти скинули 16 мін на територію Новослобідської громади.
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