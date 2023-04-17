Надійне та швидке перевезення вантажів/товарів є одним з основних завдань багатьох сучасних компаній. Адже, від цього залежить успіх діяльності, а також рівень прибутковості. Крім цього, вчасне виконання своїх зобов’язань формує гарну репутацію.

Враховуючи всі фактори, стає зрозуміло, що для цього потрібна надійна компанія. Наприклад, якщо цікавить швидка доставка вантажів з Китаю, то можна розглянути EasyCargo. Проте, оперативність – це не єдиний критерій, за яким потрібно робити вибір. Пропонуємо дізнатись, що ще необхідно враховувати.

Відгуки реальних клієнтів

Можна почати пошук надійного логістичного оператора з вивчення коментарів, в яких клієнти компанії описують співпрацю. Знайти таку інформацію досить просто. Для цього можна використати декілька ресурсів:

офіційний сайт компанії;

тематичні форуми;

соціальні мережі (якщо там є акаунт компанії);

спеціалізовані сайти з відгуками.

Якщо більша частина інформації, що представлена на веб-сайтах, характеризує оператора з кращої сторони, то так і є на практиці.

Стаж роботи та досвід

Це два основні критерії, на які варто орієнтуватись в процесі вибору транспортно-логістичної компанії. Дізнавшись про них, можна отримати чітке розуміння того, наскільки якісним є сервіс. Зазвичай компанії, які дорожать своєю репутацією розміщують всю необхідну інформацію на своєму сайті та в соціальних мережах.

Якщо на цих ресурсах її немає, то можна поцікавитись деталями у менеджера. Краще надавати перевагу логістичним операторам, які працюють на ринку не менше, як 3-5 років. За цей час команда створює перевірені маршрути, усуває всі можливі прогалини та добре орієнтується у правилах перевезень.

Можливості оператора та техніка

Для здійснення якісних вантажоперевезень обов’язково потрібні справні транспортні засоби, техніка для завантаження\вивантаження, комунікація з різними службами та інші можливості. Саме тому, під час пошуку логістичного оператора, варто поцікавитись цими деталями. Крім цього, потрібно дізнатись, чи є в персоналу відповідні дозволи на роботу з транспортом.

Перелік послуг

Якщо вас цікавить не тільки якісне перевезення вантажів, а й супутні послуги, то варто обирати багатопрофільні компанії. Такі оператори надають комплексний сервіс та беруть на себе всі турботи по організації транспортування. Це рішення має вищу ціну, проте позбавляє багатьох труднощів. Зокрема, клієнту не потрібно контролювати діяльність одразу декількох підрядників, що виконують різні роботи.

Підсумовуючи викладений матеріал, можна зробити висновок про необхідність вивчення одразу декількох аспектів діяльності логістичного оператора. Це вбереже від багатьох проблем та забезпечить отримання сервісу, який повністю відповідає очікуванням. В будь-якому випадку можна зв’язатись з менеджерами компанії та дізнатись потрібну інформацію.