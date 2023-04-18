У вівторок, 18 квітня, ефірі телемарафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" боєць "Легіону Свободи" Максим Морозов розповів про ситуацію під Авдіївкою та чи має ворог там підкріплення.

Ворог тут сформував вже достатньо серйозні сили. Це танки у достатньо великій кількості...І підтримка в них техніки, танків та бронетехніки достатньо висока. Це трішки й відрізняє нашу ділянку. Тому що тут націй ділянці розвинута логістика. Адже поряд Донецьк.

"Підʼїзд техніки здійснюється регулярно і часто. Цим і відрізняється наша ділянка, що тут постійно підвіз техніки, ворог втрачає техніку, достатньої серйозну, може втрачати танки під час наступу, бронетехніку. Але більш швидше ніж на інших ділянках відновлює", - додав він.