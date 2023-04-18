росія у війні проти України починає використовувати "нові" танки - CNN [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
Російська влада у війні з Україною починає використовувати все старішу техніку. Окупанти розгортають танки, які були побудовані після Другої світової війни.
Про це пише CNN.
росія намагається поповнити запаси втраченого озброєння технікою старого покоління. Держава-агресор все більше покладається на старі моделі танків у війні.
"Вони почали з Т-80 і Т-90, перейшли до Т-72, і ми бачили, як перші Т-55 викотили з ремонту, щоб ввести в бій, і така ж картина з артилерією", - пише видання.
Нагадаємо, що танк Т-90 вперше був представлений у 1992 році, Т-80 - у 1976 році, тоді як Т-72 був прийнятий на озброєння у 1972 році, а Т-55 - після Другої світової війни у 1948 році.
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