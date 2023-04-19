На заході України готують квартири для переселенців [ Редагувати ]
Для родин переселенців на заході України збудують нове житло. Про це повідомляється на сайті Нововолинської міськради.
Багатоквартирний будинок зведуть у Нововолинську за кошти ЄС. На будівництво соціального житла місто отримало 7,1 млн євро,
Багатоповерховий будинок зведуть в межах проєкту "Житло для внутрішньо переміщених осіб". Влада вже виділила ділянку в одному з мікрорайонів.
Окрім багатоквартирного будинку за кошти інвесторів там з'явиться сучасний спортивний майданчик.
Також квартири для переселенців збудують в іншому регіоні на заході – на Буковині. В місті Хотин у співпраці з Міжнародною організацією з міграції (МОМ) готують постійне житло для людей, які переїхали до Чернівецької області.
Для цього будівлю колишнього центру переливання крові перебудують у житловий будинок на 32 квартири. Поряд облаштують паркінг, дитячий майданчик та зону відпочинку.
Наразі в області визначили ділянки, на яких можливе нове будівництво, а також будівлі, які можливо відремонтувати за кошти донорів.
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