Для родин переселенців на заході України збудують нове житло. Про це повідомляється на сайті Нововолинської міськради.

Багатоквартирний будинок зведуть у Нововолинську за кошти ЄС. На будівництво соціального житла місто отримало 7,1 млн євро,

Багатоповерховий будинок зведуть в межах проєкту "Житло для внутрішньо переміщених осіб". Влада вже виділила ділянку в одному з мікрорайонів.

Окрім багатоквартирного будинку за кошти інвесторів там з'явиться сучасний спортивний майданчик.

Також квартири для переселенців збудують в іншому регіоні на заході – на Буковині. В місті Хотин у співпраці з Міжнародною організацією з міграції (МОМ) готують постійне житло для людей, які переїхали до Чернівецької області.

Для цього будівлю колишнього центру переливання крові перебудують у житловий будинок на 32 квартири. Поряд облаштують паркінг, дитячий майданчик та зону відпочинку.

Наразі в області визначили ділянки, на яких можливе нове будівництво, а також будівлі, які можливо відремонтувати за кошти донорів.