Погана новина для росіян: у Резнікова пояснили важливість отримання Patriot [ Редагувати ]
Отримання ЗРК Patriot є важливим для України. Оскільки ці системи допоможуть захищати наші міста, критичну інфраструктуру, а також можуть краще прикривати війська на фронті.
Про це повідомляє радник міністра оборони Олексій Копитько.
При цьому він наголосив, що Patriot не є "панацеєю".
"Чим більше систем ППО/ПРО зможе прикрити наші міста та критичну інфраструктуру, тим більше систем зможе вивільнитись для прикриття військ. МіГи, Patriot та інші штуки розширять наші можливості, ускладнять завдання для ворога. Це дуже погана новина для росіян", - зазначив Копитько.
За його словами, отримання цих систем є проривом, бо створює можливості, яких у нас раніше не було.
"Плюс ступінь взаємосумісності позамежний. У цих умовах "фінський сценарій" вступу до НАТО є єдиним розумним рішенням", - додав Копитько.
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