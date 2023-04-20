Похолодання та дощі: синоптик розповіла про погоду на сьогодні [ Редагувати ]
Сьогодні, 20 квітня, в Україні знову похолодає, термометри покажуть максимум до +13. Також очікуються дощі.
Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко у Facebook.
"Четвер принесе в Україну чергове похолодання та дощі. Температура повітря протягом дня становитиме скромні +8..+13 градусів", - розповіла вона.
За даними синоптика, найтепліше буде на Волині, у Рівненській області та в більшості південних областей, очікується +12...+16 градусів.
У Києві, як додала Діденко, сьогодні також дощ, хмарно та похолодання.
"Максимальна температура повітря передбачається +10,+11 градусів", - попередила вона.
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