"Буде сюрпризом": Веніславський про контрнаступ ЗСУ [ Редагувати ]
Член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федор Веніславський заявив, що контрнаступ українських сил буде "сюрпризом, який найменше очікують" у росії. Крім того, контрнаступ ЗСУ може стати несподіванкою і для багатьох українців. Про це він сказав в ефірі програми "Свобода. Ранок".
А коли це відбудеться (контрнаступ ЗСУ, - ред.), яким чином, за якими напрямками - це буде якраз тим сюрпризом, який найменше очікують наші вороги. Я думаю, що це буде сюрпризом не лише для російських військових і для російського суспільства, але й для багатьох українців.
За його словами, окупанти вже побоюються українського контрнаступу та активно обговорюють його у соцмережах та ток-шоу.
Зараз наше командування Збройних Сил, командувач оперативно-тактичного угрупування "Хортиця", генерал Сирський робить усе, щоб максимальної шкоди завдати країні-окупанту, збройним силам, військовим формуванням, приватним військовим компаніям в районі тих населених пунктів, в яких йдуть найзапекліші бої. Це Бахмут, Мар’їнка, Авдіївка. Тобто це зараз те, що в майбутньому дозволить нам найбільш ефективно звільняти наші території.
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