Член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федор Веніславський заявив, що контрнаступ українських сил буде "сюрпризом, який найменше очікують" у росії. Крім того, контрнаступ ЗСУ може стати несподіванкою і для багатьох українців. Про це він сказав в ефірі програми "Свобода. Ранок".

А коли це відбудеться (контрнаступ ЗСУ, - ред.), яким чином, за якими напрямками - це буде якраз тим сюрпризом, який найменше очікують наші вороги. Я думаю, що це буде сюрпризом не лише для російських військових і для російського суспільства, але й для багатьох українців.

За його словами, окупанти вже побоюються українського контрнаступу та активно обговорюють його у соцмережах та ток-шоу.