Російські прикордонники не пустили своїх поранених до росії - Генштаб [ Редагувати ]
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Окупанти намагались вивезти поранених з Луганської області до Бєлгорода, але російські прикордонники розвернули їх назад.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Повідомляється, що для перевезення поранених окупантів було задіяно 14 вантажних автомобілів. При спробі перетину Державного кордону України на територію рф, з певних причин російська сторона не пропустила військову колону та розвернула її назад.
"Відомо, що під час зазначеного переміщення частина військовослужбовців противника не вижила через відсутність належної медичної допомоги", - зазначили у Генштабі.
Інша частина важкопоранених загарбників, понад 50 осіб, перевезена до шпиталю, що розгорнутий на базі Троїцької центральної районної лікарні.
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