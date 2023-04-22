За підсумками 11-ї зустрічі Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" Збройні сили України отримають зброю та боєприпаси необхідні для стримування російських окупантів та початку контрнаступу для звільнення українських територій.

Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" заявив експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак.

Результат кожного нового "Рамштану", це те, що було закладено під час попереднього засідання контактної групи. Цей "Раймштан" також був гул: "ой, ми не отримали літаки!". Почекайте, у нас все добре! Цей "Раймштан" дуже важливаий для поточного забезпечення нашого війська всіх необхідним напепдодні тієї події, якуми так сильно очікуємо. Важливо, щоб боєприпаси, технка, запасні частини, палмиво, все їхало, буквально, щоб ні на секунду не зупинялося в прямому сенсі. І цей "Раймштан" саме цьому був присвячений.

Експерт зауважив, що цього тижня до України прибула американська система протиповітряної оборони Patriot, яка здатна збивати балістичні ракети.