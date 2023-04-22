На сьогодні стосунки між Іраном та росією максимально тісні. Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" заявив політолог-міжнародник, співзасновник аналітичного центру "Об'єднана Україна" Антон Кучухідзе.

"Максимально тісні, наскільки це можливо (відносини між Іраном і рф - ред.). Треба розуміти, що Іран не визнає того, що є співагресором у війні проти України. В них така позиція: все, що вони комусь продали - це вже не їхнє. Ніякої моральної відповідальності за свої політичні дії вони нести не хочуть. Ресурси обмежені з точки зору співробітництва, тому що Іран попереджений. Пам'ятаєте розмову про дальні ракети? Захід дуже потужно включився, щоб ті контракти не спрацювали. По-друге, треба розуміти, що коли Іран почав загострювати ситуацію наприкінці минулого року в рамках українського питання, то активізувався Ізраїль... Іран навіть якби й хотів, є багато механізмів стримування, які будуть включені наповну", - заявив Кучухідзе.

Він додав: "У Ірана був шанс стати на правильну сторону. Не те, щоб перемогла російська дипломатія... Вони вважали, що рашисти можуть виграти цю війну і вони вбачали ідеологічно, що якщо рашисти починають наступати та перемагати в Україні, то це збільшує їх вплив, Європа втягується у великі проблеми і тому вони почнуть відповідні агресивні дії в Сирії та інших державах Близького Сходу. Але вони прорахувались. І зараз я думаю, що поступово вони почнуть "пєтляти". Ця їхня ідеологема виявилась неправильною, це був фальстарт".

Кучухідзе також розповів, хто ще підтримує росію у її агресивній політиці.

"За даними Євростату, є п'ятірка найбільш токсичних з точки зору кількості введених санкцій міжнародних відносин. Ця п'ятірка - це союзники рашистської федерації. Серед них є: Сирія, Іран, Білорусь і Північна Корея", - зазначив він.