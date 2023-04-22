На сьогодні потенційно забрудненими вважають усі території, на яких велись або ведуться активні бойові дії та ті, які перебувають у тимчасовій окупації. Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" заявив начальник управління екологічної безпеки та протимінної діяльності Міноборони, керівник секрітаріату Національного органу з питань протимінної діяльності, полковник Руслан Берегуля.

"З початку повномаштабного вторгнення росія розпочала використовувати усі види озброєння, у тому числі і ті, які заборонені конвенцією. Це призвело до великого забруднення мінами та вибухонебезпечними предметами значної території України. На сьогодні потенційно забрудненими вважають усі території, на яких велись або ведуться активні бойові дії та ті, які перебувають у тимчасовій окупації. Це території, по яким були нанесені авіаційні удари. На сьогодні це приблизно 174 тисячі квадратних кіломентрів, включаючи морські акваторії", - заявив Берегуля.

Він додав: "Площа деокупованих територій, на яких сьогодні проводиться обстеження складає 45 тисяч квадратних кілометрів, з яких 17 - це землі сільскогосподарського призначення. Виконання заходів з розмінування проводиться сьогодні на деокупованих територіях Київської, Чернігівської, Сумської, Херсонської, Харківської та Миколаївської областей. Найбільш постраждалі сьогодні - це Харківська, Миколаївська та Херсонські області".

Берегуля також розповів, чи є в Україні сучасна спецтехніка для розмінування та наскільки вона прискорює процес.

"Підрозділами розмінування та операторами протимінної діяльності використовуються сучасні засоби пошуку вибухонебезпечних предметів. Це такі засоби як георадари, засоби механізованого розмінування, також для обстеження використовують безпілотні літальні апарати. Всі ці засоби отримані у рамках матеріальної допомоги та донорської підтримки. Проте, через маштаби забруднення наявних ресурсів не вистачає. Тому уряд України продовжує роботу із залученням міжнародної підтримки", - резюмував він.