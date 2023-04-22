У суботу, 22 квітня, росія висилає із країни понад 20 німецьких дипломатів. Про це заявила представниця МЗС рф Марія Захарова, пише Spiegel.

Захарова назвала це "відповіддю" на масове висилання співробітників російських дипмісій у Німеччині. Міністерство закордонних справ у Берліні не спростувало висилку, але й не підтвердило її.

Взяли до відома заяву офіційного представника МЗС росії.

Spiegel пише, що Федеральний уряд Німеччини та російська сторона протягом останніх кількох тижнів контактували з питань кадрового забезпечення відповідних закордонних місій. Також було підтверджено, що до цих переговорів причетний спеціальний російський рейс.

Вранці за спеціальним дозволом із москви до Берліна вилетів російський урядовий літак. У другій половині дня літак Іл-96-300 знову приземлився у російській столиці в аеропорту "Внуково". Однак неясно, чи могли російські дипломати перебувати на борту цієї машини.