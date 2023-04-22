Жінка у Вінниці випадково вбила немовля [ Редагувати ]
У Вінниці жінку підозрюють в причетності до смерті немовляти. Її затримали. Про це повідомляє пресслужба поліції Вінницької області.
Так, від 35-річної мешканки м. Вінниці надійшло повідомлення про те, що померло її немовля. Судово-медичною експертизою встановлено насильницьку смерть дитини.
На місці події поліцейські встановили, що батьки немовляти за два дні до того залишили дитину знайомій – 33-річній мешканці м. Вінниці.
Наступного дня, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, жінка не втримала малюка і допустила падіння на асфальт. Дитина отримала травми, що стали причиною її смерті.
Жінку затримали та повідомили про підозру у скоєнні вбивства з необережності. Санкція статті передбачає до 5 років позбавлення волі.
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У Вінниці жінку підозрюють в причетності до смерті немовляти. Її затримали
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