Українців попередили про високу ймовірність ракетних ударів [ Редагувати ]
Ймовірність подальших ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
Ймовірність подальших ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.
Окупанти протягом минулої доби завдала 8 ракетних, 37 авіаційних ударів та здійснила близько 45 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціям наших військ та населених пунктах. Є загиблі та поранені серед цивільного населення, зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.
Основні зусилля противник зосереджує на веденні наступальних дій на Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках - відбито 58 атак противника. Найзапекліші бої тривають за Бахмут та Мар’їнку.
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