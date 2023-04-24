Громадська організація "Спільна мета" поєднує мешканців одеських багатоквартирних, так званих, "проблемних" будинків у боротьбі за їхні права. Сьогодні вдень відбулося перше засідання ініціативної групи об’єднання, яке отримало назву "Є світло". Про це повідомляє видання Odessa.Online.

За словами голови ГО Артема Каспаряна, проблеми у кожному конкретному випадку індивідуальні, проте вирішувати їх легше спільно.

"За останній тиждень до нас звернулося понад 180 осіб – це мешканці одеських житлових комплексів, які мають проблеми, у тому числі й з енергетичним монополістом, компанію ДТЕК "Одеські електромережі", — розповів громадський діяч. – У всіх проблеми різні: у когось із підключенням до мереж, у когось із промисловим тарифом, у когось проблеми тягнуться роками, хтось зіткнувся із "системою" тільки недавно. Ми будемо ділитися досвідом, розбирати кейси, щоб добиватися результату. Тим більше, що вже понад рік прийнято "тимчасовий порядок приєднання електроустановок до системи розподілу". Фактично порядок прибрав більшу частину бюрократії та обрізав у правах монополістів. Так, відповідно до порядку, переведення населення з промислового тарифу на цивільний можливо навіть в умовах не завершеної процедури приєднання. Однак ДТЕК переводити дома не поспішає, адже назад на багатократні тарифи їх уже не затягнути".

У першому засіданні взяли участь мешканці ЖК "Ізумруд", ЖК "Акварель 2", ЖК "Еталон", ЖК "Парк Фонтанів", ЖК "Нові Черемушки", ЖК "Квартал 2020" та кількох інших. Представники різних ОСББ ділилися своїм досвідом вирішення проблем, пов’язаних з неохайними забудовниками, нав’язаними керуючими компаніями і монополістами, що зарвалися.

Наприклад, жителі ЖК "Ізумруд", що на Сахарова, 36, втомившись від дій нав’язаної компанії, що управляє, змогли об’єднатися в ОСББ, проте компанія ДТЕК відмовляється підписувати з ними договір. Справа вже майже дійшла до суду.

"Проблема у нас багатогранна, — розповіла Алла Нефьодова, голова ОСББ "Смарагд 2007". — Будинок здали у 2007, і забудовник поставив свою керуючу компанію. На початок 2022 року вона накопичила мільйонні борги перед ДТЕК. Ми виявилися крайніми – незважаючи на те, що мешканці справно оплачували світло у своїх квартирах, ДТЕК відключав будинок від електроенергії. Ми створили ОСББ, щоби безпосередньо укласти договір з ДТЕК, виконали всі вимоги законодавства, але монополіст просто нас ігнорує".

Після року безрезультатного листування з енергетичною компанією Алла Нефьодова написала скаргу до НКРЕКП, який своїм розпорядженням зобов’язав ДТЕК у 10-денний термін підписати договір.

"З того часу пройшов вже не один місяць, і договір так і не підписано. – розповіла одеситка. – Якщо вони нам знову не дадуть відповіді, будемо звертатися до суду".

У свою чергу, представник правління ОСББ Еталон 2017 Андрій Ліхопуд зазначив, що міська влада, яка виступає в деяких випадках замовниками будівництва, усувається від проблеми і не хоче допомагати одеситам.

"В свій час я сам вляпався і зв’язався з об’єктом незавершеного будівництва, – розповів Андрій Ліхопуд. – І довелося у всьому цьому розбиратися. Основна проблема в тому, що місто має бути тим модератором, який має вивчати проблему та допомагати своїм мешканцям її вирішити. Але за фактом виходить, що кожен з нас бореться індивідуально до банального перекриття доріг, але від цього нікому не краще".

За підсумками першої зустрічі учасники ініціативи "Є світло" вирішили підготувати звернення на ім’я "Спільної мети", міської влади та перевіряючих структур.

"Зараз у регіоні комісія НКРЕКП перевіряє дотримання законодавства компанією ДТЕК, – розповів Артем Каспарян. – Ревізори працюватимуть ще два тижні і це чудова можливість донести до відома ревізорів інформацію про реальний стан справ. Ми хочемо, щоб відбувся круглий стіл із представниками НКРЕКП, міською владою, ДТЕКом та нашою громадською організацією в якості медіатора, де люди зможуть розповісти про свої проблеми та почути виразні відповіді на свої запитання".