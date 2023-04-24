Рф може піти у наступ на кількох ділянках, тому США посилюють допомогу ЗСУ - Білий дім [ Редагувати ]
Російські військові з покращенням погодних умов можуть піти у наступ на кількох ділянках фронту в Україні.
Про це повідомляє координатор стратегічної комунікації Ради з нацбезпеки США Джон Кірбі, якого приводить "Голос Америки".
"Ми знаємо, що навесні, коли погода покращиться, а вона вже починає покращуватися, можемо очікувати, що росіяни захочуть піти в наступ на деяких ділянках", - йдеться у заяві.
Кірбі додав, що США не знають точно, де і як вони це зроблять. Саме тому США хочуть забезпечити Україну потрібною допомогою.
"Якщо вони (українці - ред.) приймуть рішення щодо власних наступальних операцій, вони б мали можливості їх провести", - додав Кірбі.
За словами координатора стратегічної комунікації Ради з нацбезпеки США, Збройним силам України потрібна бронетехніка, артилерія, протиповітряна оборона, матеріально-технічне забезпечення. Він додав, що важливим є підтримка військових на полі бою їжею, водою та паливом, що є елементом безперервної роботи. Саме тому для США це теж є пріоритетом серед військової допомоги Україні.
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