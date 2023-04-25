Cкандал через прапор. На чемпіонаті світу з латиноамериканських танців українській парі заборонили виходити на паркет із синьо-жовтим стягом. Усе через регламент змагань. Мовляв, спорт - це не політика. І це не перший подібний скандал у спорті. У Вірменії на змаганнях з важкої атлетики прапор однієї з країн взагалі спалили. Про це розкажемо далі.

Танці - не місце для прапора?

З прапором рідної країни не випустили представити країну.

Чемпіонат світу з латиноамериканських танців. Декілька десятків учасників. У всіх в руках... таблички з назвами країн, що представляють.

Просто сказали, що це заборонено. Ми кажемо прямим текстом, що це війна. Що ми не можемо бути без прапора.

А згідно регламенту - можна. І навіть потрібно! Бо з прапорами на представлення виходити... Заборонено!

"Згідно з правилами WDSF, всі учасники виходять на представлення країн без прапорів, абсолютно все. Головний суддя чемпіонату Хайнц Спакер попередив, що з прапорами виходити не можна", - Глава Федерації спортивних танців Молдови Петру Гозуну.

Хоча раніше прапори держав на представленні забороні не підлягали. Нормативи змінили на початку цього року. Перед початком змагань. Чому? Відповіді немає. На сайті, окрім правил, є і федерації-учасниці змагань. Серед них - і росія. Країну-агресорку не виключали зі змагань.

Матвій Бідний, заступник Міністра молоді та спорту України:

Станом на сьогодні в сімнадцяти міжнародних спортивних федераціях з Олімпійських видів спорту в керівних органах присутні росіяни, які дуже потужно впливають на прийняття рішень в федераціях.

І це тільки у федераціях з Олімпійських видів спорту. До речі, Олімпійські ігри. Вони вже наступного року. Чи будуть росіяни представлені у Парижі?

Матвій Бідний, Заступник Міністра молоді та спорту України:

Абсолютно точно ми не побачимо їх в таких видах спорту, як легка атлетика, важка атлетика, кінний спорт, скелелазіння, серфінг. Ми робимо все, аби їх не було на Олімпійських іграх. Росіяни загалом дуже багато років проводили системну роботу щодо нарощування свого впливу в міжнародних спортивних федераціях і міжнародному олімпійському комітеті зокрема. І там, де вони є в керівних органах, або як в міжнародній федерації боксу, там взагалі її очолюють, там звісно такі рішення щодо повернення їх приймаються більш швидко.

Дві олімпіади поспіль під нейтральним прапором. А можливо й три. Олімпійський комітет поки не визначився чи допускати росію до змагань. А якщо рФ і буде представлена на змаганнях, то не під триколором. І тема прапору для росіян - чуттєва.

Чемпіонат Європи з важкої атлетики у Єревані. Під час представлення національної команди Азербайджану, співробітник суспільного телебачення Вірменії Арам Ніколян підпалив прапор країни. Чоловіка затримали і на допиті він заявив, що ні про що не жалкує. Вчинок вірменина одразу підтримали члени проросійської республіканської партії Вірменії. На своїй сторінці у фейсбуці член виконавчого органу цієї партії Едуард Шармазанов, оголосив Ніколяна "Вірменином честі".

Акція Арама Ніколяна була поривом колективного вірменина. Але закон не на його боці. Фактично, Ніколян - паплюжив символ іншої країни. А це - стаття. Щоправда, на суді адвокат затриманого Кочубаєв запевняв, що це акція протесту, а не вандалізм. А що відомо про самого адвоката? У 2019 році він представляв інтереси лідера блоку "Айастан" Роберта Кочаряна.

Політика, що хизується особистими стосунками з путіним. До речі, блок "Айастан" підтримав паплюження прапору Азербайджану. І анексію українських треиторій. Листівки з символікою партії та надписам, мовляв Крим, Донбас Запоріжжя та Херсон - росія, з'явилися по всьому Єревану.

Спалення прапору Азербайджану відбулось одночасно з "парадом" паплюження стягів США. Це - Салонніки. Місцеві комуністи підпалили прапор США в знак підтримки Ірану. Країни що вже більше 40 років під санкціями США. А зараз взагалі виробляє зброю для рФ і співпрацює з Вірменією.

Тільки за минулий рік товарообіг між Іраном та Вірменією збільшився майже удвічі. І це попри демонстрацію урядом начебто Західного курсу країни. Єреван може бути посередником між Іраном та рФ. Своєрідною опорою альянсу. Транзитом в росію через Вірменію завозять різні підсанкційні товари, побутову техніку та комплектуючі для воєнно-технічного виробнитва рФ.