Китаю абсолютно невигідно надавати зброю росії, це не входить в їхні плани. Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" заявив заступник голови комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Єгор Чернєв.

"Китай за всю свою історію був тільки у 20 сторіччі не одним з основних гравців у світі. Протягом 1500 років Китай завжди був одним з центрів тяжіння. Це завдяки стратегічному баченню розвитку. І зараз вони стратегічно бачать, куди їм йти і вони пропрацьовують всі ці поточні проблеми через своє бачення майбутнього на 15-30 років. І сьогоднішня війна в Україні - це маленька ланка, якими вони бачать себе гегемонами чи потужною державою, окремим центром тяжіння. Вони ніколи не поводяться як слон в посудовій лавці просто через те, що реагуючи на якісь тимчасові події, вони не будуть ламати своєї стратегії", - заявив Чернєв.

Він додав: "Зараз їм абсолютно невигідно надавати зброю росії. Вони розуміють, що це може призвести до санкцій проти Китай, а це вже до падіння їхньої економіки. Це точно не входить зараз в плани Китаю. Технологічно вони можливо будуть підтримувати, політично, економічно, але у військовому плані, думаю, вони цього не зроблять".