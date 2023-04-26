Ювелірні вироби для хлопців були актуальними у всі часи, тому мають довгу та цікаву історію. Срібний ланцюжок чоловічий не використовується для демонстрації свого статусу та становища в суспільстві, але чудово доповнює образ та підкреслює гарний смак. Завдяки своїй універсальності вона чудово поєднується з різними стилями одягу. Срібний ланцюжок чоловічий може бути самостійною прикрасою або поєднуватися з підвіскою. Найрізноманітніший асортимент представлений у ювелірних магазинах Золотий Вік.

Різновиди срібних чоловічих ланцюжків

Ювеліри розробили безліч плетен у стилі унісекс, а також варіанти, які призначені виключно для хлопців. Перерахуємо найпопулярніші види плетінь срібних чоловічих ланцюжків:

Якірне. Ланки в такому виробі мають овальну форму і розташовані перпендикулярно один до одного, що робить їх схожими на корабельний ланцюг. Снейк. Через свою округлу опуклу форму нагадує зміїну луску, звідси й назву. Панцирне. Через сплюснуту форму ланок такі срібні чоловічі ланцюжки нагадують кольчугу. Фігаро. Від панцирного таке плетіння відрізняється ланками різної форми, які чергуються у порядку. Бісмарк. Це найміцніші ланцюги, оскільки кожна ланка в них складається з кількох кілець. Ромб. Ще одна варіація панцирного плетіння, в якій ланки мають ромбоподібну форму.

Як правильно вибрати срібний чоловічий ланцюжок?

Головне правило полягає в тому, що прикраси на шию для хлопців мають бути більш простими, лаконічними та з відтінком брутальності. Вибираючи срібний чоловічий ланцюжок, зверніть увагу на такі нюанси:

підвіска повинна збігатися за кольором і важити вдвічі менше, інакше поєднання не буде гармонійним;

найважчі та масивні ланцюги добре виглядають лише на чоловіках з відповідною статурою;

офісний дрес-код не допускає використання товстих ланцюгів;

довгі срібні чоловічі ланцюжки середньої товщини іноді можна побачити на знаменитостях та представниках творчих професій, але такі вироби не повинні бути тонкими;

замок має бути надійним, тому обов'язково перевірте, щоб він не відкривався надто легко.

Якірний тип плетіння добре підходить підліткам або тим, хто носить на ланцюгу підвіску. Панцирне має солідний вигляд, тому користується популярністю серед ділових людей. Плетіння Бісмарк виглядає грубувато, через що затребуване серед спортивних хлопців. Ромб можна вважати найбільш універсальним, оскільки він підходить усім.