ЗСУ знищили шість безпілотників росіян - Генштаб [ Редагувати ]
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Українські військові минулої доби знищили шість російських безпілотників різних моделей. Про це повідомляє в Facebook Генеральний штаб ЗСУ.
"Авіація Сил оборони України за минулу добу завдала 11 ударів по районах зосередження окупантів. Також знищено шість ворожих безпілотних літальних апаратів", - йдеться у зведенні Генштабу.
Також повідомляється, що підрозділам ракетних військ та артилерії вдалося вразити два засоби протиповітряної оборони та ще два важливі військові об'єкти противника.
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