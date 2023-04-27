Автоконцерн Hyundai Motor веде переговори щодо продажу російських активів компанії з Казахстану. Про це повідомляє ТАСС з посиланням на південнокорейський телеканал MBC.

Дозвіл на правочин від урядової комісії, необхідний для продажу, компанія розраховує отримати 27 квітня.

MBC стверджує, що угода з покупцем із Казахстану передбачає, що Hyundai Motor може викупити активи у будь-який час.

При цьому офіційно в Hyundai Motor інформацію про угоду не підтвердили, заявивши, що продаж активів у росії обговорюється, але остаточне рішення ще не ухвалено.

У сюжеті MBC не розкрили назву компанії з Казахстану, яка збирається купити активи Hyundai Motor у рф, але показали логотип Astana Motors. У пресслужбі Astana Motors заявили, що компанія "не має планів входження на завод до РФ".

Hyundai Motor належить одне з найбільших у росії автовиробництв - завод у Санкт-Петербурзі, де збирали Hyundai Solaris, Hyundai Creta та Kia Rio. Незабаром після початку повномасштабного вторгнення військ росії в Україну завод зупинили. Виробнича потужність заводу, запущеного в 2010 році, становила понад 200 тис. автомобілів на рік.

Раніше повідомлялося, що Hyundai побудує завод у США за $5,5 млрд.