Hyundai Motor продає свої активи у рф [ Редагувати ]
Автоконцерн Hyundai Motor веде переговори щодо продажу російських активів компанії з Казахстану. Про це повідомляє ТАСС з посиланням на південнокорейський телеканал MBC.
Дозвіл на правочин від урядової комісії, необхідний для продажу, компанія розраховує отримати 27 квітня.
MBC стверджує, що угода з покупцем із Казахстану передбачає, що Hyundai Motor може викупити активи у будь-який час.
При цьому офіційно в Hyundai Motor інформацію про угоду не підтвердили, заявивши, що продаж активів у росії обговорюється, але остаточне рішення ще не ухвалено.
У сюжеті MBC не розкрили назву компанії з Казахстану, яка збирається купити активи Hyundai Motor у рф, але показали логотип Astana Motors. У пресслужбі Astana Motors заявили, що компанія "не має планів входження на завод до РФ".
Hyundai Motor належить одне з найбільших у росії автовиробництв - завод у Санкт-Петербурзі, де збирали Hyundai Solaris, Hyundai Creta та Kia Rio. Незабаром після початку повномасштабного вторгнення військ росії в Україну завод зупинили. Виробнича потужність заводу, запущеного в 2010 році, становила понад 200 тис. автомобілів на рік.
Раніше повідомлялося, що Hyundai побудує завод у США за $5,5 млрд.
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