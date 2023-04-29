"Може тривати роками або десятиліттями": Зеленський застеріг від затяжної війни [ Редагувати ]
Президент Володимир Зеленський попередив, що війна може тривати роками чи навіть десятиліттями. Тож союзникам варто зараз підтримати українців, аби не збільшити ризик Третьої світової війни.
Про це повідомляє глава держави в інтерв'ю фінському виданню Yle.
Як пише видання, попри надії на успіх, глава президент попередив, що "війна може тривати роками або навіть десятиліттями".
"Для інших країн дешевше зараз підтримати Україну, ніж збільшувати ризики Третьої світової війни", - заявив Зеленський.
Також глава держави сказав, що війна в Україні має закінчитися інакше, ніж війна в Фінляндії. Як зазначає Yle, ймовірно, Зеленський мав на увазі радянсько-фінську війну 1939-1940 років, після якої фіни були змушені віддати СРСР близько 10% своєї території.
"Я відчуваю, що такої можливості не можна допускати", - підкреслив президент України.
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