США будуть допомагати Україні зброєю, адже Байден змушений реагувати на теракти рф. Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" заявив політолог Олег Лісний.

"Я був впевненний у тому, що після того, як президент США оголосив про намір йти на другий термін, то він себе тісно пов'язав із українською перемогою. Це те, що він зможе "продати" круто у своїй країні. Це та складова, яка в дуже багатьох виборах починає грати. Тобто допомога Україні, перемога України - це зараз "продається" на заході і цим політик не може не скористатись", - зазначив Лісний.

Він додав: "Я думаю, що на Байден буде тиснути і політикум... Але є ще й підтримка серед простих американців. Їм хочеться перемоги. Вони відчули зовсім недавно смак поразки - Афганістан. Вони хочуть відчути, що перемогли росію. Це буде спільна перемога. Також є один болісний для нас фактор - росія. Вони постійно здійснюють один за одним теракти. Вони цим теж підштовхують захід до реакцій. Він (Байден - ред.) буде змушений реагувати".

Також Лісний розповів, хто на його думку диктує сьогодні порядок денний на міжнародній арені.

"Росія не вигравала жодних війн, коли на їхньому боці не було України. Український фактор дуже важливий. Росія намагалась бути в правильних коаліціях... Коаліція, яка фактично колись воювала з Гітлером зараз на чиєму боці? На боці України. Ми як цивілізований світ диктуємо зараз порядок денний. Це не континентальна війна чи криза. Це війна цивілізації. Путін змушений реагувати на виклик, який дає світ. Ця його помилка катастрофічна. Цивілізований світ бачить його потуги і бажання України виграти", - заявив він.